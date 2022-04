Guerre en Ukraine : avant Marioupol, la résistance héroïque des "cyborgs" encerclés par les pro russes à l’aéroport de Donetsk

Petit Stalingrad

Le commandant des cyborgs explique que la proximité de l’ennemi a rendu ce long combat encore plus personnel, jusqu’à en faire une lutte à mort pour la liberté de son pays face aux envahisseurs. Chaque perte humaine renforçait la volonté de résister et de détruire l’ennemi, dit-il.

La bataille pour l’aéroport de Donetsk prend des allures de petit Stalingrad. L’apocalypse. Les combats durent du 26 mai 2014 au 22 janvier 2015, plus de 240 jours. Ils coûtent la vie à une centaine de soldats ukrainiens et en blessent de 300 à 400 selon les estimations. Un bilan peu vérifiable tant la récupération des corps est difficile à cause des bombardements et des tirs incessants.

Les survivants capturés, une quinzaine, sont torturés et battus, l’un d’entre eux abattu. Les derniers sont libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers.