Guerre en Ukraine : avant de partir au combat, des soldats ukrainiens prélèvent leur sperme

A près d’un an du début de la guerre en Ukraine, des soldats sont prêts à tout pour assurer leur dépendance. Ils ont décidé de congeler leur sperme, au cas où ils meurent au front. D’ailleurs, dans plusieurs hôpitaux du pays, des cliniques proposent ce service gratuitement pour les militaires ukrainiens.

Vitali, par exemple, n’avait pas envisagé la paternité avant le début du combat. Et puis, les bombardements l’ont fait réfléchir : "Quand il y a eu des bombardements, j’ai prié Dieu, j’ai prié pour survivre. Et à un moment, je me suis dit 'Bon sang ! Je veux un enfant, un être qui sera aimé. Je veux laisser quelque chose derrière moi !' "

Il a alors fait congeler son sperme, dans l’espoir que sa femme puisse un jour porter son enfant, s’il meurt au combat. Pour sa femme, c’est "une occasion de guérir. Ce sera dur mais cela lui donnera au moins du sens pour continuer à se battre, continuer à vivre. Et elle continuera en plus à porter une partie de son mari à l’intérieur d’elle."