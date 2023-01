Guerre en Ukraine : Aucune pénurie de prévue en Belgique à l’approche de l’entrée en vigueur de l’embargo sur le diesel russe

En revanche, Energia souligne qu’il est impossible d’estimer quelles seront les conséquences sur les prix de l’entrée en vigueur de l’embargo, une kyrielle de facteurs, notamment géopolitiques, pouvant influencer les cours.

"L’embargo sur le diesel pourrait créer une incertitude sur les marchés, mais nous avons vu qu’après l’embargo sur le pétrole brut russe en décembre 2022, l’offre et la demande se sont relativement vite équilibrées. Toutefois, le remplacement du diesel russe par celui importé d’autres régions nécessitera très probablement de plus longues chaînes d’approvisionnement", explique Energia pour qui la crise énergétique actuelle est une "opportunité pour nos autorités de donner une chance aux alternatives" et de "diversifier le mix énergétique".