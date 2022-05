Guerre en Ukraine : aucun avion Boeing et Airbus russes ne peuvent voler dans le ciel chinois

La Chine ferme son espace aérien aux avions russes Boeing et Airbus dont le statut juridique n’est pas clair depuis les sanctions imposées à la Russie en réaction à l’invasion de l’Ukraine, affirme vendredi l’agence de presse russe RBK.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales se sont abattues sur Moscou. L’Union européenne et les États-Unis ont notamment décidé de ne plus fournir d’avions et de pièces à la Russie. Les services d’entretien et d’assurance ont également été suspendus.

De nombreux avions utilisés par les compagnies aériennes russes appartiennent à des sociétés de leasing occidentales, lesquelles ont mis fin à leur coopération avec la Russie. Moscou a cependant refusé de restituer ces avions et les a réimmatriculés.

Pékin aurait ce mois-ci demandé des précisions à propos des avions volant vers la Chine, en l’occurrence des preuves qu’ils ne sont plus immatriculés à l’étranger. Sans ces preuves, les avions ne seront plus autorisés à voler vers ou au-dessus de la Chine, selon RBK.