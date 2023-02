Guerre en Ukraine : Auchan soupçonné par Le Monde d’avoir contribué à l’effort de guerre russe, la direction "très surprise"

L’enquête évoque notamment un chargement d’une valeur de 2 millions de roubles (environ 25.000 euros) qui aurait été offert gratuitement par Auchan. Selon Le monde, une contrôleuse de gestion, Natalya Z., avait établi une liste de matériel le 15 mars 2022 dans un mail envoyé "à une vingtaine d’employés dans plusieurs magasins à Saint-Pétersbourg, dans l’ouest de la Russie, dans le but de 'collecter les dons de l’aide humanitaire'". La liste comprenait des milliers de cigarettes, des chaussettes, des cartouches de réchauds de gaz, des outils, ainsi que de la nourriture.

La direction du groupe relève que "les seuls éléments apportés datent de mars 2022", soit quelques semaines après le déclenchement du conflit, et que dans ce cas "les interlocuteurs qui ont passé commande étaient des interlocuteurs habituels, qui nous avaient déjà passé commande préalablement". "Nous ne finançons et participons de façon volontaire et active à aucune collecte destinée aux forces russes", poursuit la direction.