Guerre en Ukraine : au terme de ce premier mars "la décision de se retirer de Bakhmout, bastion clé de l’est du pays, n’a pas encore été prise"

Selon le CSIS, le Center for Strategic and International Studies (Washington), la Russie aurait perdu plus de 60.000 hommes en un an de guerre. Mais aucune des parties au conflit n’a jusqu’à présent communiqué sur les pertes humaines.

L’opérateur ukrainien Ukrenergo a confirmé mercredi que le système électrique ukrainien n’avait pas rencontré d’avaries depuis 18 jours et qu’aucune coupure n’était prévue. Une nouvelle inespérée après les nombreux bombardements russes qui avaient forcé l’opérateur national à mettre en place des approvisionnements par intermittence, tandis que les services d’urgence ukrainiens s’affairaient à réparer chaque centrale endommagée.

L’armée russe a affirmé mercredi avoir abattu dix drones ukrainiens lors d’une tentative d’attaque "massive" contre ses installations en Crimée annexée, au lendemain d’une incursion similaire de plusieurs appareils sur le territoire russe. Mikhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a démenti, plus tôt ce mercredi, toute attaque de drones par les Ukrainiens sur le territoire russe.

Sur le terrain en Ukraine, les forces russes lancent des attaques incessantes pour tenter d’encercler ou de prendre la ville de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, ce mercredi. "L’ennemi continue d’avancer en direction de Bakhmout. Il ne cesse de prendre d’assaut la ville", a déclaré l’armée ukrainienne lors d’un briefing matinal.

Un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que "la décision de se retirer de Bakhmut, bastion clé de l’est du pays, n’a pas encore été prise". Les forces russes continuent de gagner du terrain à Bakhmut et "ne cessent pas d’attaquer la ville", a déclaré l’état-major de l’armée ukrainienne dans une mise à jour mercredi matin. Les troupes ukrainiennes pourraient "se retirer stratégiquement" du bastion clé de Bakhmout dans l’est du pays si nécessaire, a déclaré mardi à CNN un conseiller du président Volodymyr Zelenskiy, Alexander Rodnyansky.