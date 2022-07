Guerre en Ukraine : au moins cinq morts dans une frappe russe près de Mykolaïv

Au moins cinq civils ont été tués par une frappe ayant éventré un immeuble près de Mykolaïv, grande ville du sud de l'Ukraine proche du front, a annoncé mercredi le chef adjoint de l'administration présidentielle Kiril Timochenko.

Dénonçant des tirs au lance-roquettes multiple sur plusieurs lieux de la région, il a indiqué sur Telegram qu'un "hôpital et des bâtiments résidentiels ont été endommagés" et que "selon des données préliminaires, cinq civils" ont été tués dans le district de Vitovsk, à l'est de Mykolaïv.

Il a accompagné son message d'une photo du bâtiment détruit, montrant un petit immeuble de trois étages dont une façade est complètement démolie.