Guerre en Ukraine : au moins 349 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire le pays

La reconstruction et le rétablissement de l’Ukraine coûteront au moins 349 milliards de dollars, selon une estimation réalisée par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien et la Commission européenne. Le calcul ne tient compte que des dégâts causés entre le 24 février et le 1er juin 2022. L’étude est basée sur les coûts de reconstruction de tout ce qui a été détruit, mais aussi des besoins de l’Ukraine durant et après le conflit.

Les conséquences sur une vingtaine de secteurs ont été passées à la loupe, ce qui constitue une première. "Dans une première phase, 17 milliards de dollars seront nécessaires, dont 3,4 milliards cette année", a détaillé vendredi le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal.