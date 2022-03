Guerre en Ukraine : au moins 100.000 civils coincés à Marioupol faute de route de sortie sécurisée

Au moins 100.000 civils voudraient quitter Marioupol, assiégée par l'armée russe, mais sont coincés dans cette ville portuaire du sud de l'Ukraine, faut de corridor humanitaire assuré, a déclaré mardi le gouvernement ukrainien.

Le pilonnage de Marioupol par les troupes russes empêche également aux services de secours d'avoir accès à un théâtre bombardé, dans les caves duquel des centaines de personnes avaient trouvé refuge la semaine passée après une attaque aérienne. La Russie nie de son côté avoir visé le théâtre ou des civils.

Confrontée à de lourdes pertes et une défense acharnée, l'armée russe a "renforcé sa présence dans l'espace aérien de l'Ukraine" lundi, a indiqué mardi l'armée ukrainienne sur Facebook. "Outre l'utilisation de drones, l'ennemi utilise des bombardiers, des avions d'attaque et de combat, des missiles balistiques et de croisière."