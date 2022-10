Guerre en Ukraine : arrivée en Biélorussie des premiers soldats russes du nouveau "groupement militaire" conjoint

Les premiers soldats russes du nouveau groupement militaire entre Moscou et Minsk sont arrivés en Biélorussie, ont indiqué samedi les autorités biélorusses, après l’annonce cette semaine de la création de cette force censée défendre les frontières du pays face à une menace ukrainienne.

"Les premiers trains de soldats russes composant le groupement militaire régional sont arrivés en Biélorussie", a déclaré le ministère bélarusse de la Défense dans un communiqué, sans préciser le nombre de militaires russes déployés dans ce cadre.

Le ministère a publié des images de trains et de camions militaires, ainsi que des soldats russes accueillis par des femmes en tenues folkloriques tenant du pain et du sel, une tradition d’hospitalité slave.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques "terroristes" et un "soulèvement" en Biélorussie, et annoncé le déploiement de ce groupement militaire régional.

La Biélorussie assure que cette force est uniquement défensive et vise à sécuriser sa frontière, au moment où Minsk accuse Kiev de préparer une offensive, laissant craindre son intervention directe dans le conflit en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi Moscou de vouloir "entraîner la Biélorussie dans la guerre" et a réclamé auprès du G7 une mission d’observation internationale à la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie.