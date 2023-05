Guerre en Ukraine : après Rome ce samedi, Volodymyr Zelensky en Allemagne ce dimanche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra dimanche en Allemagne pour y rencontrer notamment les dirigeants de la première économie européenne. Ce déplacement interviendra au lendemain de la visite que Zelensky effectue samedi à Rome et alors que le gouvernement allemand vient d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes à Kiev pour une valeur de 2,7 milliards d'euros, incluant des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense antiaérienne. Il s'agit, selon l'hebdomadaire Der Spiegel, du paquet de livraisons d'armes le plus important de Berlin à destination de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Toutefois, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrij Melnyk, a estimé qu'il n'allait pas assez loin.

Le programme de la visite n'a pas encore été officiellement dévoilé mais, selon des fuites dans les médias allemands, le chef de l'Etat ukrainien devrait s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier.