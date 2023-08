Guerre en Ukraine : après les Pays-Bas et le Danemark, la Norvège va donner des F-16 à Kiev

"Nous projetons de donner des avions de chasse F-16 norvégiens à l'Ukraine et nous reviendrons sur les détails concernant le nombre et le calendrier pour la livraison", a indiqué Jonas Gahr Støre dans un communiqué, confirmant ainsi des révélations de médias norvégiens. Cette promesse survient au moment où Jonas Støre effectue une visite surprise à Kiev ce jeudi, jour de la fête de l'Indépendance en Ukraine. Selon l'agence norvégienne de presse NTB, qui a parlé avec le Premier ministre pendant son déplacement, le nombre d'appareils fournis serait compris entre cinq et dix, et plutôt dans le bas de cette fourchette. Contactés par l'AFP, les services du Premier ministre n'ont pas confirmé cette information dans l'immédiat. Jeudi, Oslo a aussi promis des missiles antiaérien Iris-T, des équipements de déminage et une aide de 1,5 milliard de couronnes (130 millions d'euros) pour l'achat de gaz et d'électricité cet hiver.