Guerre en Ukraine : après les chars, les avions ? "Il s'agit de la dernière ligne rouge dans ce conflit"

Après la livraison de chars lourds, de lance-roquettes et de nombreuses pièces d'artillerie, la livraison d'avions de combat permettrait-elle de faire définitivement pencher la balance en faveur de l'Ukraine, comme l'espère Kiev aujourd'hui ?

"Aucune arme n'est une arme miracle qui va faire basculer le front à elle toute seule et décider de l'issue du conflit", tempère Samuel Longuet, chercheur au Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP). "Néanmoins, ces avions permettraient aux Ukrainiens de mettre davantage de pression sur l'aviation ennemie et, s'ils arrivent à s'en approcher suffisamment, de bombarder des positions russes afin d'apporter un peu d'oxygène à leurs forces sur le front."

Selon Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense (IRSD), il faut également éviter les effets de "grandes annonces" et de "course à l’échalote" dans le cadre de la livraison d'armes en Ukraine. "Pour le moment, les Ukrainiens reçoivent un petit peu de tout, mais en faible quantité. L'importance de l'aide réside aussi dans le respect des engagements, dans la quantité et dans le timing de l'aide fournie."