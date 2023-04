Guerre en Ukraine : après les céréales, la Hongrie interdits d'autres produits agroalimentaires ukrainiens

La Hongrie, qui avait déjà annoncé l'interdiction des importations de céréales ukrainiennes accusées de déstabiliser le marché national, va également appliquer la mesure à des dizaines de produits agroalimentaires à compter de mercredi jusqu'au 30 juin.

Selon un décret publié dans la nuit au Journal officiel, ne pourront plus être vendus sur le sol hongrois, outre les céréales et oléagineux, la farine, le miel, le vin, le pain, la viande et les légumes en provenance de Kiev.

Le gouvernement de Viktor Orban a décidé samedi de bannir les céréales, dans la foulée de la Pologne. Cette décision a été jugée "inacceptable" par la Commission européenne.

La Slovaquie a pris une mesure similaire, la Bulgarie devrait faire une annonce ce mercredi. La Pologne a finalement conclu mardi un accord avec l'Ukraine en vue d'une reprise.

L'Union européenne avait suspendu en mai 2022, pour un an, les droits de douane sur les produits importés d'Ukraine et s'était organisée pour lui permettre d'exporter ses stocks de céréales après la fermeture des voies maritimes par la mer Noire provoquée par l'invasion russe. Mais au lieu d'un simple transit, les États européens voisins ont vu s'accumuler sur leur sol les céréales d'Ukraine, ce qui a fait chuter les prix locaux.

"Dans les faits, une proportion importante de produits ne parvient pas aux pays tiers, mais sont vendus à des tarifs bradés au sein de l'UE", souligne le décret hongrois, jugeant que "cet avantage compétitif (...) cause de graves perturbations sur le marché intérieur".

La Hongrie autorise toujours le transit des céréales ukrainiennes, mais des procédures très strictes vont être mises en place aux postes-frontières afin de pouvoir assurer un suivi électronique pendant leur traversée du territoire.