La France va livrer davantage d'armes à l'Ukraine et annonce un renforcement des sanctions contre Moscou

En outre, le président Emmanuel Macron "a acté un renforcement des sanctions économiques et financières en coordination avec les Européens et les Américains", ainsi que "des mesures nationales de gel des avoirs financiers de personnalités russes", et enfin de "nouvelles mesures", devant être prises "avec les partenaires européens concernant la facilité Swift".

Enfin, la France a également décidé de prendre des mesures pour lutter contre "la propagande" venue de Russie sur l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.