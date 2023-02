Guerre en Ukraine : Amnesty réclame un procès pour les hauts-gradés et responsables russes de l’invasion

Les troupes russes ont, depuis la date de l’invasion le 24 février 2022, commis des crimes de guerre et diverses violations du droit humanitaire international, telles que des exécutions, des violences sexuelles et genrées, des attaques contre des infrastructures et des abris civils, des enlèvements ou encore des assassinats à grande échelle par le biais de bombardements, estime Amnesty.

La communauté internationale doit mettre tout en œuvre pour s’assurer que les responsables de crimes contre l’humanité aient à répondre de leurs actes