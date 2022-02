Guerre en Ukraine : Amnesty international lance un appel aux dons d'urgence pour protéger les droits humains

Amnesty international Belgique a lancé lundi un appel aux dons afin de lutter contre les éventuelles atteintes aux droits humains provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les fonds récoltés serviront notamment à évacuer les défenseurs des droits humains et journalistes, en danger en Ukraine, ainsi qu'à documenter les violations des droits humains.

Amnesty Belgique se dit particulièrement inquiète pour ses collègues ukrainiens et ajoute que le conflit en cours dans le pays va probablement engendrer une crise des réfugiés.

L'ONG lance donc un appel aux dons afin de financer son fonds d'urgence qui permettra notamment d'évacuer d'Ukraine les défenseurs des droits humains, les journalistes et les membres d'Amnesty, de documenter les violations des droits humains qui sont et seront commises, notamment grâce à l'analyse satellite d'images des zones de conflit, et de faire pression sur l'Union Européenne pour garantir les droits des réfugiés.

La population belge peut soutenir les opérations d'Amnesty international Belgique en faisant un don sur le site www.amnesty.be.