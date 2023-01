Guerre en Ukraine : alors que les soldats russes meurent de froid au front, la fille du ministre de la Défense en vacances à Dubaï

La vidéo a fait réagir de nombreux citoyens russes, notamment sur Telegram. Ils sont nombreux à critiquer le manque de moyens fournis aux soldats – parfois mobilisés et donc en guerre contre leur gré – alors que le rythme de vie et le faste dont profitent les hauts placés irritent.

Comme le relayait notamment le Moscow TImes ou encore la Deutsche Well, au moins deux responsables régionaux russes ont été critiqués par certains citoyens et plusieurs membres du parti au pouvoir (Russie Unie) ces derniers jours. Ils sont accusés de profiter de leurs vacances à Dubaï et d’en avoir partagé les images sur les réseaux sociaux et ce, alors que le pays est en guerre.

L’un de ces hommes, Denis Dolzhenko, a d’ailleurs publié une photo ce 7 janvier sur son compte VK (l’équivalent russe de Facebook) avec Ksenia Choïgou, la fille du ministre russe de la Défense Sergei Choïgou.