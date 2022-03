Guerre en Ukraine : Aldi et Carrefour rationnent également certains produits, dont l’huile et la farine

Après Colruyt et Lidl la semaine dernière, c’est au tour d’Aldi et potentiellement aussi de certains magasins Carrefour de limiter les quantités achetables de certains produits par client, dont l’huile et la farine, a-t-on appris lundi. Les supermarchés constatent en effet un pic de vente pour ceux-ci.

La semaine dernière, Colruyt, la principale chaîne de supermarchés du pays, avait été la première à annoncer des limites sur la vente de certains produits, avec maximum deux bouteilles d’huile et deux de farine par client. Il n’y a pas de pénurie, avait assuré l’enseigne, constatant cependant une consommation qui n’est "plus normale". Lidl avait aussi annoncé des restrictions sur l’huile, les légumes en conserve et le papier toilette.