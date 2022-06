Guerre en Ukraine : à Zaporijjia, des combattantes à l’école de la guérilla urbaine

Accroupie derrière une cloison, une femme vise une cible à distance puis détale vers une autre position : dans ce centre de tir de Zaporijjia, dans le sud-est de l’Ukraine, elles sont six, vêtues de vert olive, à apprendre comment se servir d’un fusil d’assaut Kalachnikov et s’entraîner au combat en milieu urbain.

C’est leur troisième séance au centre "Le sixième sens" où une équipe de spécialistes vient de mettre sur pied un programme destiné spécifiquement aux femmes, pour les initier aux armes et aux tactiques du combat urbain.

Les combats se rapprochent chaque jour de la ville et Natalia Basova, 47 ans, n’a pas hésité longtemps pour s’inscrire avec sa fille de 29 ans, Ouliana Kiachko. Pour elle, le front est trop proche.

"Je savais comment utiliser des armes avant la guerre. J’avais l’habitude d’aller sur des stands de tir, j’étais très intéressée", assure-t-elle.

"Mais dorénavant, tout le monde doit savoir s’y prendre", ajoute-t-elle en grimaçant au bruit assourdissant d’un tir juste derrière elle.

Son mari et son fils, ainsi que son gendre, se trouvent sur la ligne de front. Pendant que leurs hommes se battent, elle et sa fille ont décidé d’en apprendre autant que possible sur le combat urbain.

Apprendre à viser

"Notre instructeur nous enseigne comment viser et comment utiliser une arme de manière correcte", détaille-t-elle. "Nous savions déjà comment tirer mais nous ne savions pas bien le faire, sans risquer de blesser quelqu’un à côté".

Le centre d’entraînement accueillait jusqu’alors uniquement du personnel militaire ou des combattants de la défense territoriale.

Mais de plus en plus de femmes se présentent à Zaporijjia pour se préparer à l’éventualité d’une entrée des forces russes dans la ville.