Guerre en Ukraine : à Varsovie, les réfugiés ukrainiens fêtent leur premier Noël depuis l’invasion russe (reportage)

Quelque 500 personnes ont participé au réveillon, dont de nombreuses femmes ayant revêtu une chemise brodée traditionnelle ukrainienne. Des chants de Noël ont été entonnés et des mots de soutien de soldats défendant leur pays ont été lus.

"La chose la plus importante pour tout le monde cette année est la victoire. On en rêve pour pouvoir se calmer et penser à l’avenir", résume Myroslava Keryk.

Ils ont dit qu’on pouvait compter sur eux aussi longtemps qu’on aurait besoin

Plusieurs femmes interrogées ont raconté que devoir garder les enfants entraînait des difficultés pour trouver un emploi stable mais que leurs enfants s’acclimataient et commençaient à apprendre le polonais à la crèche ou à l’école.