Guerre en Ukraine : à Severodonetsk, les Ukrainiens "tiennent bon" mais les Russes sont "plus puissants", selon Zelensky

Les forces ukrainiennes défendant la ville de Severodonetsk, dans l’Est, "tiennent bon" malgré les assauts des troupes de Moscou, mais les Russes sont "plus nombreux et plus puissants", a indiqué lundi le président Volodymyr Zelensky.

Selon M. Zelensky, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec des journalistes à Kiev, la situation sur le front Est est "difficile". Les villes de Severodonetsk et celle jumelle de Lyssytchansk "sont aujourd’hui des villes mortes", a-t-il dit.

"Nous tenons bon, mais ils sont plus nombreux et plus puissants", a lâché M. Zelensky, ajoutant que le commandement ukrainien "prendra des décisions selon la situation".

Selon le président ukrainien, entre 10.000 et 15.000 civils se trouvent encore à Severodonetsk, bombardée depuis des semaines par l’artillerie russe.