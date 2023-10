Guerre en Ukraine : à Sébastopol, "nous n’avons peur de rien", malgré les attaques ukrainiennes de plus en plus franches sur la Crimée (reportage)

Dans cette ville ultra-militarisée, où de nombreuses voitures arborent le Z, en signe de soutien à l’armée russe, le discours se radicalise. Ainsi Svetlana, une dentiste née en Sibérie et arrivée ici il y a 33 ans, réclame des représailles : "Nous n’acceptons plus la mollesse de nos autorités. La population pense que notre armée est trop bienveillante envers l’ennemi et qu’on les traite avec un humanisme excessif."



Ici plus qu’à Moscou sans doute, la propagande du pouvoir russe a conquis les esprits et l’idée d’un retour de l’Ukraine dans la Péninsule n’est pas une option pour Alexandre, un jeune consultant : "Des responsables ukrainiens appellent publiquement à l’extermination, au génocide. Naturellement, il est clair qu’ils ne viseront pas Moscou ici et leur véritable objectif. Ils n’ont pas honte de le dire publiquement."