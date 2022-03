Guerre en Ukraine : à New York, des milliers de partisans de l'Ukraine réclament une intervention occidentale

En larmes, Tatiana Dyakun, Ukrainienne de 38 ans qui dit vivre aux Etats-Unis depuis six ans, qualifie l'invasion de son pays par les forces armées russes de "crime" et de "terrorisme". "Nous appelons à l'aide (...) N'attendez-pas!", implore-t-elle auprès de l'AFP tout en se disant reconnaissante pour "l'énorme soutien" de pays occidentaux.

L'Europe et l'Amérique doivent-elles intervenir en Ukraine ? "Oui", répond-elle aussitôt. Même au risque d'une guerre mondiale ? "Cela va de toute façon arriver, demain ou après-demain", pense-t-elle.

Nombre de slogans à New York répondaient aux déclarations du président Vladimir Poutine selon qui tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine serait considéré comme cobelligérant. Cette revendication de Kiev a été rejetée par l'Otan et par le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, car cela signifierait "combattre activement" les forces russes.

Plus d'un million d'Américains d'origine ukrainienne et d'Ukrainiens vivent aux Etats-Unis, la plupart en Pennsylvanie, à New York et à Chicago, selon le recensement de 2019.