À l’occasion d’un entretien bilatéral, le Premier ministre belge lui a demandé d’user de son influence pour convaincre la Russie de retirer ses troupes d’Ukraine, a-t-on appris au cabinet d’Alexander De Croo. Un déjeuner était par ailleurs consacré à la façon d’envisager la crise ukrainienne de manière globale, en y intégrant les pays du Sud. Y participaient, entre autres, des ministres en exercice du Brésil, de Colombie et du Togo ainsi que l’ancien président colombien Juan Manuel Santos, l’ancien président de Mongolie et membre de la Commission contre la peine de mort, Tsakhiagiin Elbegdorj, et le prince jordanien Zeid bin Ra’ad bin Zeid al-Hussein, ex-Haut commissaire aux droits de l’homme.