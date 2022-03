Guerre en Ukraine : à Lviv, les habitants font face, s’organisent et gardent leur humour (témoignages)

L’humour n’a donc pas quitté les esprits ukrainiens mais la vie est cependant plus sombre. "Tout le monde connaît ici un ami qui est entré dans la défense territoriale, qui a appris à manier une arme ou qui est vigile dans un check point, un block post comme on dit ici. Ce sont des sortes de casemates, des abris faits de sacs de sable recouverts de tissu de camouflage, de branchages, de pneus, entourés de herses et des chevaux de frise. Tout est fait pour empêcher la progression de l’ennemi. Des formations à l’utilisation d’armes et aussi à la médecine de guerre sont données dans l’urgence à tous ceux qui veulent, et notamment aux jeunes et aux filles" explique Françoise Wallemacq.

Ainsi le témoignage de Max, âgé de 27 ans. Avant la guerre, il était avocat à Kiev et aujourd’hui il est revenu à Lviv pour être près de sa famille : "À l’époque, j’étais avocat et j’ai travaillé à Kiev, mais quand la guerre a commencé, j’ai décidé de rencontrer ma famille à Lviv et de faire ici tout ce que je peux pour protéger ma famille, pour protéger les personnes qui habitent ici, parce que Lviv est maintenant la ville qui accueille les personnes d’autres territoires de l’Ukraine. Ici, nous essayons de fournir une aide médicale, un hébergement, de la nourriture et tout ça. Maintenant, je suis le cours d’aide médicale pour savoir comment je dois me comporter dans les situations d’urgence en général" explique le jeune Ukrainien.