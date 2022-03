Guerre en Ukraine : à Lviv, à l’abri des bombes, les bénévoles tentent de réconforter les réfugiés

Un jeune couple passe, un nourrisson dans les bras. Ils viennent de Kharkiv, la grande ville de l’Est lourdement bombardée. Ils sont soulagés d’être vivants mais toute la détresse du monde se lit dans leur regard. Ils cherchent un endroit pour passer la nuit.

Peut-être trouveront-ils un abri dans les théâtres de Lviv, qui se sont transformés en centre d’accueil pour réfugiés. Dans les galeries d’art, on fabrique des cocktails molotov. Le grand centre d’art contemporain s’est transformé en stock d’aide humanitaire. On ne joue plus de pièces, on ne monte plus d’exposition. C’est la guerre.