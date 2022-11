Guerre en Ukraine : à l’aube d’une bataille "décisive", quels sont les enjeux derrière la ville clé de Kherson ?

À présent, comme souvent dans ce conflit, c’est la Russie qui accuse l’Ukraine de préparer une attaque contre la centrale hydroélectrique. Pour l’ISW, "il n’existe aucun scénario dans lequel il serait avantageux pour l’Ukraine de faire sauter le barrage", et "la capacité ou la volonté de la Russie d’endommager physiquement le barrage est relativement peu importante". Il s’agirait là d’une manœuvre destinée à préparer l’opinion publique russe à un retrait de son armée. "Saldo (représentant des autorités d’occupation russe à Kherson, ndlr) pourrait présenter l’explosion du barrage comme un obstacle inévitable et insurmontable que les forces russes ne pourraient éviter qu’en abandonnant la rive occidentale et en se retirant plus loin dans la région de Kherson."

Les Russes résistent donc coûte que coûte, tout en se ménageant des portes de sortie.