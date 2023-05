Guerre en Ukraine : à Kiev, la population de nouveau face aux bombes

Au début de l’invasion russe, elle et ses amis avaient aménagé un abri pour les habitants du quartier. Tous dormaient alignés sur des matelas à même le sol. Aujourd’hui, tout comme Anabell, les gens de son quartier préfèrent rester dans leur appartement en cas de danger : "J’ai appris à distinguer les bruits d’explosions, à évaluer la distance et s’il s’agit de la défense anti aérienne ou d’un missile qui a malheureusement atteint sa cible".

Pour elle, se réfugier de nuit dans l’abri est devenu trop éprouvant, nerveusement. Alors en cas d’explosion, réveillée en sursaut, elle ne tente plus de se protéger physiquement, mais moralement : "Il me faut généralement beaucoup de temps pour parvenir à me rendormir. A cause de la décharge d’adrénaline que j’ai alors dans mon corps. À chaque explosion, je me sens ensuite fatiguée, et irritée. Mais j’essaie de me concentrer sur autre chose, parce que cet état de fatigue et d’irritation, très vite te conduit à un état de tristesse qui peut te conduire à une sorte d’état dépressif. Donc je fais tout pour écarter ces émotions".

Anabell est persuadée qu’il faudra supporter cette guerre sans doute longtemps encore. Alors elle tente non plus de l’aborder comme un "sprint" mais un "marathon".