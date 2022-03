Guerre en Ukraine : à Hotton, des citoyens se mobilisent pour offrir une ambulance à l’Ukraine

Comment les citoyens pourraient-ils rester insensibles à la guerre qui sévit actuellement en Ukraine ? La Belgique entière œuvre pour venir en aide à ces réfugiés, et les habitants de la commune d’Hotton souhaitent également participer à cet élan de solidarité. Ainsi, un collectif citoyen s'est rapidement organisé pour lever des fonds destinés à l’achat d’une ambulance entièrement équipée.

17 500 euros. C’est le montant de dons que le collectif doit atteindre pour pouvoir se procurer, et ensuite livrer, ce véhicule : “Peu importe le montant du don, ça peut être 100 euros, 50 euros ou même 10 euros, car ce sont les plus petites gouttes qui font les plus grands océans.” explique Benoît Losfeld, l’un des membres. “Étant donné que les bombardements russes visent principalement les services hospitaliers, le pays est en demande de ce genre de matériel. Cette ambulance de réanimation, entièrement médicalisée, sera envoyée à Kharkiv, l’une des villes qui en a le plus besoin.” Face à cette urgence humanitaire, les initiatives se multiplient, et les dons affluent sur le site rescueukraine ou sur le compte BE22 06 89 44 72 38 47 afin de fournir de l’aide au plus vite.