Guerre en Ukraine : à Boutcha, Zelensky dénonce des "crimes de guerre" qui seront reconnus comme "génocide"

Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi à Boutcha, ville proche de Kiev récemment reprise par les troupes ukrainiennes où il a dénoncé les exactions de l'armée russe, des "crimes de guerre" qui seront "reconnus comme un génocide".

Vêtu d'un manteau kaki et d'un gilet pare-balle, entouré par des militaires dans les rues de Boutcha dévastées, Volodymyr Zelensky a constaté auprès des journalistes les dégâts causés par les combats: "Chaque jour, lorsque nos combattants entrent et reprennent des territoires, vous voyez ce qu'il se passe", a-t-il affirmé. "Ce sont des crimes de guerre et ce sera reconnu par le monde comme un génocide. Des milliers de personnes et enfants ont été tuées et torturées, avec des extrémités coupées, des femmes violées."