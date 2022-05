Guerre en Ukraine : à Boutcha, "on se revoit, on s’embrasse"

"Je suis optimiste pour l’avenir"

Le marché couvert de Boutcha bruisse de l’écho des clients qui déambulent entre les étals de légumes et de viandes séchées. Tetyana Poperechniuk porte un tablier jaune à pois noirs. Elle a rouvert sa boucherie il y a trois jours seulement. "Oui, je suis optimiste pour l’avenir", affirme-t-elle. "Ma maison a été en partie bombardée mais je reste optimiste, je pense que nous pourrons la reconstruire d’ici un mois…" Soudain, sa voix se brise et son sourire se contorsionne. "Nous voulons remercier ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes reconnaissants à tous les pays européens. Je suis tellement reconnaissante pour ma belle-fille et mon petit-fils qui vivent maintenant au Danemark. Je suis tellement reconnaissante qu’ils aient pu les évacuer et les accueillir. Il n’est qu’un petit enfant et il a eu tellement peur. Nous n’avons jamais imaginé que la guerre pourrait être comme ça et que la Russie pourrait faire de telles choses".