Guerre en Ukraine: à Bakhmout bombardée, l'habitude ou la mort pour ses habitants

Mais tous les habitants ne le font plus.

"On est ressortis et on a vu cet homme, allongé ici, le torse ouvert et sans tête. On ne peut même pas savoir qui c'était, il était là comme un morceau de viande", poursuit froidement l'homme de 56 ans, qui n'a pas souhaité donné son nom de famille.

"Attention, ici c'est plein de verre", guide d'une voix chevrotante Zoya Timochenka, 73 ans, jusqu'à son appartement, au premier étage de l'immeuble touché.

Les beaux rideaux de broderie encadrent désormais un carré de vide à travers lequel passent le vent glacial et la bruine.

"Avec ce qu'il s'est passé hier, cet homme tué en bas de chez moi, je ne peux plus rester", dit sa belle-fille, Natalya Timochenka, 48 ans, venue chercher Zoya et des affaires avant la navette d'évacuation vers Dnipro.

"Ici, si on reste il n'y a pas 36.000 options : soit on est ensevelis sous des décombres, soit on perd un bras ou une jambe, soit on meurt", dit Mme Timochenka avant de s'engouffrer, avec sa vie dans trois cabas, dans l'estafette jaune venue l'extraire de cet enfer.