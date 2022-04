Guerre en Ukraine : à Anvers, Greenpeace tente a bloqué durant six heures un tanker de pétrole russe

Samedi soir, six activistes, cadenas autour du cou, se sont enchaînés à la porte de l'écluse par laquelle le pétrolier devait passer pour rejoindre le port, tandis que quatre autres ont escaladé le pont destiné aux voitures et aux piétons, déployant une grande bannière sur laquelle il était noté "Pétrole & gaz = guerre"

Selon Greenpeace, 55 pétroliers russes sont arrivés en Belgique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le bateau visé par l'action des militants, le Seychelles Pioneer, était déjà passé à Anvers fin février et transporterait 33.000 tonnes de diesel. Greenpeace estime que les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie doivent cesser immédiatement. "Les prix élevés de l'énergie et des carburants que nous payons aujourd'hui enrichissent les entreprises de combustibles fossiles et alimentent le trésor de guerre de Poutine", estime Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace Belgique.