Guerre en Ukraine : 75% des Russes soutiennent le pouvoir et le conflit

Alors que cela fera, ce 24 février, un an que la guerre en Ukraine a éclaté, le soutien de la population russe au pouvoir n’a jamais semblé aussi fort. D’après le dernier sondage de l’Institut Leveda, le seul à être indépendant dans le pays, près de 75% des Russes soutiennent la politique de Vladimir Poutine et le conflit. Et ce malgré les difficultés économiques, l’érosion du cadre de vie, les morts.

"Le soutien à la politique de Poutine est plus fort dans les groupes plus âgés de la population. Des personnes pauvres, démunies, peu instruites, et dépendantes de l’État, c’est le public de la télévision en général", relève Lev Goudkov, sociologue de formation.