Guerre en Ukraine : 7 millions d’enfants menacés par les destructions dans le secteur de l’énergie, alarme l’Unicef

En outre, les établissements de santé peuvent être dans l’incapacité de fournir des services essentiels, et les systèmes d’approvisionnement en eau défectueux augmentent les risques déjà extrêmement élevés de pneumonie, de grippe saisonnière, de maladies d’origine hydrique et de Covid-19, ajoute l’organisation.

Et "au-delà de la menace immédiate créée par les conditions de froid, les enfants sont aussi privés de la possibilité d’apprendre ou de rester connectés avec leurs amis et famille, mettant en grand danger à la fois leur santé physique et mentale", s’inquiète aussi la directrice générale de l’Unicef Catherine Russell.

En difficulté dans sa guerre d’invasion contre l’Ukraine, la Russie a opté depuis octobre pour une stratégie de frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes, notamment énergétiques, pour accabler la population à l’approche de l’hiver. À ce stade, 40% des capacités ukrainiennes de production d’énergie ont été détruites.