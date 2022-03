Guerre en Ukraine : 60 orphelins d’Ukraine pourront être accueillis en Flandre, affirme Sammy Mahdi

Si les autorités ukrainiennes le permettent, la Flandre est disposée à accueillir 60 orphelins de ce pays en guerre, a indiqué dimanche, dans VTM Nieuws, le secrétaire d’État fédéral à l’Asile Sammy Mahdi (CD&V), après avoir reçu une réponse positive du ministre flamand Wouter Beke (CD&V).

Plus de 27.500 réfugiés ukrainiens ont jusqu’à présent été enregistrés sur le site du Heysel, où les citoyens ukrainiens qui fuient la guerre peuvent recevoir le statut européen de protection temporaire. La plupart sont hébergés chez de la famille ou des amis. Seul un cinquième ont besoin de recevoir un accueil encadré par les autorités. Plus de 90% sont des femmes et des enfants, la plupart de moins de 12 ans.

Des orphelins restent par ailleurs en Ukraine. "Il faut sortir ces enfants de l’horreur" de la guerre, si les autorités de ce pays le permettent, a affirmé M. Mahdi. Ce dernier en a parlé aux entités fédérées et a reçu une première réponse de son coreligionnaire Wouter Beke.