Guerre en Ukraine : 50 mètres de gazoduc Nord Stream 1 détruits lors des explosions du 26 septembre

Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par au moins deux explosions dans les eaux de la mer Baltique ayant entraîné quatre fuites. Après d’énormes émanations de méthane, celles-ci ont progressivement pris fin et la dernière d’entre elles n’est plus visible à la surface depuis vendredi, selon les garde-côtes suédois.

Localisés dans les eaux internationales au large de l’île danoise de Bornholm, les sites endommagés se trouvent pour deux d’entre eux dans la zone économique exclusive (ZEE) danoise et les deux autres dans celle de la Suède.