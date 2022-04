Guerre en Ukraine : 5,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l’invasion russe, selon l’ONU

La frontière moldave est la plus proche du grand port ukrainien d’Odessa. Au 26 avril, selon le HCR, 437.362 Ukrainiens étaient entrés en Moldavie, ex-République soviétique et petit pays de 2,6 millions d’habitants parmi les plus pauvres d’Europe. La plupart de ces réfugiés ont continué leur voyage vers d’autres pays.