Guerre en Ukraine : 4,5 milliards supplémentaires alloués par la Banque mondiale (revoir notre direct)

Quatre milliards et demi de dollars, c’est le nouveau montant alloué par la Banque mondiale à l’Ukraine. Ce soutien doit permettre au gouvernement de payer les salaires des employés des hôpitaux, du gouvernement et des écoles, ainsi que les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires et les programmes d’aide sociale. Près de 18 milliards ont ainsi été débloqués depuis le début du conflit.

Deux humoristes russes ont fait l’actualité ce mardi. Ils ont piégé le président polonais, lui faisant croire qu’il discutait avec son homologue français Emmanuel Macron, à propos du missile tombé en Pologne la semaine dernière.

Deux drones ont été abattus en Crimée ce mardi par la défense antiaérienne, les forces russes sur place sont "en alerte", ont indiqué les autorités installées par le Kremlin.

Le port de Sébastopol abrite la flotte russe de la Mer Noire. En octobre dernier, la Russie avait déjà attribué à l’Ukraine une attaque de drones, attaque qui avait conduit à la suspension de l’accord sur les céréales.

Par ailleurs, les bombardements se poursuivent le long de la ligne de front à l’est entraînant avec eux leur lot de morts civiles, notamment dans l’Oblast de Donetsk et de Zaporijia. Ces attaques ont endommagé presque toutes les grandes centrales thermiques et hydroélectriques d’Ukraine, faisant craindre un hiver très compliqué pour les Ukrainiens.

Le Kremlin a déclaré mardi qu’aucun progrès substantiel n’avait été réalisé en vue de la création d’une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud de l’Ukraine, pendant que des perquisitions par les services de sécurité ukrainiens ont eu lieu à Kiev, dans un monastère orthodoxe soupçonné de liens avec Moscou.