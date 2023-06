Guerre en Ukraine : 300.000 Russes auraient fui leur pays pour éviter le service militaire

Le nombre de ces objecteurs de conscience au service militaire a explosé en Russie depuis la guerre en Ukraine. "On parle de 300.000 jeunes qui sont partis dans la Russie et ils sont partis, pas pour l’Union européenne. Ils sont partis vers des pays où les frontières étaient encore assez accessibles pour y passer. Je pense à la Géorgie, le Kazakhstan, l’Arménie et aussi la Turquie. Il y a eu pas mal de Russes aussi qui se trouvaient dans des pays européens, je pense surtout aux pays baltes vu la proximité de Saint-Pétersbourg".

Avant la guerre, un train reliait régulièrement Saint-Pétersbourg à Helsinki. Beaucoup de Russes se rendaient à Helsinki, pour faire du shopping le week-end ou encore pour leurs études. "Avec cette soi-disant opération spéciale, on a vu pas mal de ces jeunes Russes qui sont restés dans les pays baltes ou qui sont restés à Helsinki et qui étudient ou qui trouvent l’un ou l’autre statut pour ne pas devoir y retourner parce qu’ils savent très bien que dès qu’ils retournent, ils risquent d’être enrôlés" affirme le vice-président du BEOC. "La police en Russie ne vient pas seulement sonner chez les jeunes pour les emmener au centre de recrutement, mais on fait aussi des rafles en rue : dès qu’on voit des gens d’un certain âge, on contrôle leur identité. S’ils ne sont pas encore engagés, ils les emportent carrément vers le centre de recrutement".

Du côté de la Biélorussie, on avance le chiffre de 20.000 et pour l’Ukraine, même si le pays est cadenassé, "il y en a quand même plus ou moins 3000" qui auraient le pays, refusant de prendre les armes, et qui se seraient réfugiés en Moldavie.