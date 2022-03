Guerre en Ukraine : 20.000 exilés ukrainiens ont été enregistrés en Belgique

Une fois enregistrées, les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine passent ensuite entre les mains de l’Office des étrangers et de l’agence fédérale pour l’asile, Fedasil qui, de son côté, coordonne l’orientation vers un hébergement de crise pour les réfugiés dans le besoin.

"Les Régions prennent ensuite le relais pour trouver aux réfugiés un logement plus durable, une école, une aide financière et psychologique et pour aider à la réinsertion au travail puisqu’ils bénéficient du statut adéquat", indique le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.

Compte tenu du nombre important d’exilés ukrainiens attendus, l’Union européenne a pour la première fois autorisé les Etats membres à octroyer une attestation de protection temporaire d’une validité d’un an une fois les réfugiés enregistrés.