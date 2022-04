Guerre en Ukraine : 19 diplomates russes auprès de l'UE devront quitter la Belgique dans les prochains jours

Il est question de "19 membres de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'UE" qui sont déclarés "personae non-gratae pour s'être livrés à des activités contraires à leur statut diplomatique". Leurs actions "illégales et perturbatrices", à l'encontre des "intérêts et de la sécurité de l'UE et de ses Etats membres", violent "la convention de Vienne sur les relations diplomatiques", un traité des Nations Unies qui règle entre autres les spécificités des ambassades et diplomates.

Puisque ces personnes bénéficiaient d'un titre de séjour basé sur leur accréditation diplomatique auprès des institutions européennes, leur permis de séjour en Belgique est interrompu parallèlement à la révocation de l'accréditation.