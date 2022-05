Guerre en Ukraine : 1800 collaborateurs brassicoles exfiltrés d’Ukraine et mis en sécurité notamment à Leuven

Le groupe brassicole AB InBev a depuis le début de l’invasion russe exfiltré 1800 collaborateurs ukrainiens vers des lieux sûrs, a-t-il indiqué vendredi. Sur ces 1800, une centaine de personnes ont été accueillies en Belgique.

AB InBev est présent en Ukraine à travers une coentreprise qui possède des brasseries à Tchernihiv, Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine et Mykolaïv. Les travailleurs de ces brasseries ont pratiquement tous pu être déplacés en lieu sûr ces dernières semaines.

À Louvain et Prague

Une centaine de collaborateurs et leur famille ont été accueillis à Louvain, où se trouve le siège d’AB InBev, et à Bruxelles. D’autres ont trouvé refuge à Prague, en République tchèque, ou dans d’autres villes d’Ukraine. Le groupe brassicole prend en charge les frais de séjour et fournit un soutien financier.

"Depuis que le conflit a éclaté, notre priorité numéro un a été de mettre nos collaborateurs en sécurité", explique-t-on chez AB InBev.