Guerre en Ukraine : 1,5 milliards de dollars pour prévenir une crise alimentaire en Afrique

De nombreux pays africains sont fortement dépendants des importations de blé d'Ukraine et de Russie. Selon la BAD, le prix du blé a grimpé de plus de 45% en Afrique depuis le début de la guerre en Ukraine. Les prix des engrais ont eux augmenté de 300%, et le continent est déjà confronté à une pénurie d'engrais de 2 millions de tonnes.

Selon la Banque, ce plan doit bénéficier "à 20 millions d'agriculteurs africains, qui recevront des semences certifiées et des technologies pour produire rapidement 38 millions de tonnes de denrées alimentaires".

Le plan servira également à proposer des prêts "pour la fourniture à grande échelle d'engrais aux grossistes et agrégateurs", et à soutenir les réformes politiques agraires dans les pays du continent.