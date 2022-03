Guerre en Ukaine : Gazprom augmente ses exportations de gaz

Le géant gazier russe Gazprom a livré chaque jour plus de gaz à l’étranger lors de la première quinzaine de mars que quotidiennement au cours des sept mois précédents. Les clients étrangers remplissent en effet leurs réserves de crainte que les livraisons ne soient interrompues en raison de la guerre en Ukraine, selon l’agence de presse financière Bloomberg.

Les calculs de Bloomberg se basent sur des informations de Gazprom lui-même ; qui dit avoir exporté quotidiennement lors des 15 premiers jours de mars quelque 500 millions de mètres cubes en moyenne à des pays hors ex-Union soviétique. C’est près de 19% en plus qu’en février et 15% de plus qu’en mars 2021.