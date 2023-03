Guerre en Syrie : 12 ans d’exil

Dans leur maison en tôle, de nombreuses familles gardent précieusement un souvenir de leur vie d’avant. " C’est la clé de notre maison. Si la sécurité revient en Syrie, on pourra revenir. Notre immeuble est toujours debout ", montre fièrement le jeune Mahmoud, 14 ans. Le garçon n’avait que quatre ans lorsque sa famille a quitté la Syrie en 2013.

Trop petit pour s’en souvenir. "Même s’ils ne savent pas à quoi ressemble leur village d’origine, ce sont souvent les plus jeunes qui sont impatients de rentrer chez eux. Ils sont plus éduqués que leurs parents et ont une conscience plus aiguë de ce que cela signifie d’être réfugié, d’aller à l’école mais d’être considérés comme des citoyens de seconde classe", estime Dominik Bartsch, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Jordanie.

"Sur le papier, ils sont autorisés à étudier à l’université, mais ils n’ont souvent pas les moyens de payer les frais d’inscription demandés aux étrangers. Les rares qui réussissent à s’y inscrire auront ensuite des difficultés sur le marché du travail", ajoute-t-il. Pour ne pas faire de concurrence à la main-d’œuvre locale, de nombreux métiers qualifiés sont interdits aux réfugiés en Jordanie. Seuls les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’hôtellerie et de l’industrie leur sont ouverts.