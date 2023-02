Guerre en l'Ukraine : Colère de Moscou après des appels à "démilitariser" une région prorusse en Moldavie

La tension est forte entre Moscou et les autorités moldaves pro-européennes, qui ont accusé la semaine dernière la Russie de vouloir fomenter un coup d'État en Moldavie, des accusations démenties par la diplomatie russe. Ex-république soviétique de 2,6 millions d'habitants située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie, qui compte une importante minorité russe, a pris ces dernières années un virage pro-occidental, suscitant la colère de Moscou. La Transdniestrie, région industrielle située à la frontière avec l'Ukraine, s'est détachée de facto de la Moldavie en 1992 après une courte guerre. Depuis, des soldats russes sont déployés sur place et ce territoire dispose d'importants stocks d'armes. Après l'attaque massive russe contre Kiev, en février 2022, le Kremlin a été accusé d'agiter la menace de nouveaux affrontements en Transdniestrie, pour déstabiliser l'Ukraine et la Moldavie.