Guerre du Viêt Nam : «la petite fille au napalm» une photo qui raconte son parcours

Enfant, puis jeune fille, sa souffrance est double. Celle, physique, est incommensurable et ne disparaît pas au fil des 14 opérations et greffes subies dans les années qui suivent. Mais elle est aussi profondément psychologique. " Je ressentais colère, amertume. J'étais sans espoir, tout était négatif. J'ai pensé à mourir. Je savais que je ne pourrais pas vivre comme cela éternellement ", raconte Kim Phuc de sa voix douce. " J'avais tant de questions, tant de pourquoi : Pourquoi moi ? Pourquoi cela est-il arrivé ? Il me fallait des réponses ". Face à ses péripéties, sa volonté, ses souffrances - ces quatre dernières années elle a subi onze traitements au laser -, pas la peine de lui dire qu'elle est forte. Ce petit bout de femme élégante rit et rétorque : " c'est Jésus ma force ".