Guerre des gangs en Haïti : l’ONU redemande avec insistance l’envoi d’une force internationale

Les habitants devraient pouvoir s’appuyer sur la police et la justice, mais l’État haïtien n’a pas la capacité de répondre. Volker Türk a donc réitéré son appel à la communauté internationale à déployer le plus rapidement possible une force de soutien sur la question des droits humains. "Les institutions haïtiennes ont besoin d’un soutien immédiat, via le déploiement d’une force de soutien spécialisée et respectueuse des droits humains, avec un plan d’action complet", a-t-il insisté.

La semaine dernière, la nouvelle émissaire de l’ONU dans le pays Maria Isabel Salvador avait souligné que la "terreur" infligée par les gangs à la population se propageait "à un rythme alarmant". Dans ce contexte, l’ONU ne cesse de répéter son appel à envoyer une force armée spécialisée internationale pour aider la police dépassée à rétablir l’ordre. Mais sans résultat jusqu’à présent. Si quelques pays ont indiqué être prêts à y participer, aucun ne semble vouloir en prendre la tête.